Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
1 - 3 1 3
БрайтонЗавершен
Эвертон
3 - 2 3 2
ТоттенхэмЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 2 3 2
СаутгемптонЗавершен
Ипсвич
0 - 3 0 3
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 2 1 2
АтлетикЗавершен
Реал Мадрид
4 - 1 4 1
Лас-ПальмасЗавершен
Осасуна
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
20:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Кальяри
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Парма
1 - 1 1 1
ВенецияЗавершен
Верона
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Интер
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 1 0 1
Аугсбург1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
1 - 1 1 1
НантЗавершен
Анже
1 - 0 1 0
Осер1 тайм
Реймс
1 - 0 1 0
Гавр1 тайм
Марсель
22:45
СтрасбургНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
Раднички 1923Завершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
АГМКЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

Агент Годоя из чемпионата Болгарии: мы ведем переговоры с российскими клубами

Агент Эрнан Банато, представляющий нападающего болгарского клуба «Берое» Леандро Годоя, подтвердил, что несколько российских команд заинтересованы в его клиенте.
Фото: ФК "Дефенса"
«Российские клубы действительно проявляют интерес к Леандро Годою. Мы ведем переговоры», — цитирует агента Sport24.

Ранее болгарское издание «Матч Телеграф» сообщило, что 23-летний аргентинский футболист Леандро Годой заинтересовал московский «Локомотив» и другие клубы Российской Премьер-Лиги.

Леандро уже второй сезон выступает за болгарский клуб «Берое». В июле 2023 года «Берое» выкупил игрока у «Расинга 2» за 992 тысячи евро.

В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Сейчас «Берое» занимает седьмое место в чемпионате Болгарии, набрав 30 очков. Отставание от первого места составляет 22 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится