«Российские клубы действительно проявляют интерес к Леандро Годою. Мы ведем переговоры», — цитирует агента Sport24.
Ранее болгарское издание «Матч Телеграф» сообщило, что 23-летний аргентинский футболист Леандро Годой заинтересовал московский «Локомотив» и другие клубы Российской Премьер-Лиги.
Леандро уже второй сезон выступает за болгарский клуб «Берое». В июле 2023 года «Берое» выкупил игрока у «Расинга 2» за 992 тысячи евро.
В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Сейчас «Берое» занимает седьмое место в чемпионате Болгарии, набрав 30 очков. Отставание от первого места составляет 22 очка.
Агент Годоя из чемпионата Болгарии: мы ведем переговоры с российскими клубами
Агент Эрнан Банато, представляющий нападающего болгарского клуба «Берое» Леандро Годоя, подтвердил, что несколько российских команд заинтересованы в его клиенте.
Фото: ФК "Дефенса"