«Не знаю, откуда появился шорт-лист «Локомотива» с Сергеевым и Голенковым. Будет информация — мы её дадим. «Локомотив» сегодня работает в рамках выделенного и утверждённого бюджета и тех имеющихся возможностей. Говорили об этом уже неоднократно», — цитирует Нагорных «Чемпионат».
Иван Сергеев провёл 11 матчей за «Крылья Советов» и 3 матча за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. «Крылья Советов» приобрели 29-летнего нападающего в сентябре 2024 года за 2 миллиона евро. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Ивана составляет 3 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2027 года.
Егор Голенков выступает за «Ростов» с 2022 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 14 матчей в РПЛ, где забил 4 гола и отдал 1 ассист. Кроме того, он отличился 4 голами и 1 ассистом в 6 матчах Кубка России. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Егора составляет 2,8 миллиона евро. Его контракт действует до конца декабря 2026 года.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.
"Локомотив" разъяснил слухи: правда ли, что клуб интересуется Сергеевым и Голенковым
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о возможном интересе клуба к нападающим Ивана Сергееву из «Крыльев Советов» и Егору Голенкову из «Ростова».
Фото: ФК "Локомотив"