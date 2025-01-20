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Бояринцев: как конкурировать с "Зенитом", если не покупать таких же дорогих игроков? Приходится раскошеливаться

Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев объяснил, почему красно-белые хотят приобрести Ивана Илича и Пабло Солари.
Фото: ФК "Спартак"
"А как конкурировать с "Зенитом", если не покупать таких же дорогих игроков, как у "Зенита"? Приходится раскошеливаться, других вариантов нет. Хочешь сильного легионера — надо тратить деньги. Потому что "Зенит" становился чемпионом даже в те сезоны, когда играл на одной ноге. Но посмотрите, сколько тратят петербуржцы на своих легионеров", - цитирует Бояринцева "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" может приобрести полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича за 20-25 миллионов евро. Также сообщалось об интересе красно-белых к хавбеку "Ривер Плейта" Пабло Солари - агент игрока сообщил, что "Спартак" действует нерасторопно и его клиент может уйти в другой клуб.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом".

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