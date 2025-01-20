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Кержаков: не согласен, что "Зенит" - позор российского футбола. Это команда-флагман

Бывший игрок петербургского "Зенита" Александр Кержаков поделился своим мнением об оскорбительной кричалке болельщиков других команд в адрес сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
— Как легенда клуба, когда вы сейчас слышите с трибун "Зенит" - позор российского футбола", что испытываете?
— Меня это не задевает.

— Позор - громкое слово.
— Очень громкое. Но я не согласен, что "Зенит" - позор российского футбола. Это команда-флагман, у клуба шесть титулов подряд. Такого ни у кого не было.

Александр Кержаков является воспитанником "Зенита". На профессиональном уровне выступал за петербургский клуб на протяжении 2001-2006 и 2010-2017 гг. Всего на счету нападающего в составе команды 386 официальных матчей, 162 забитых гола и 70 голевых передач, а также три титула чемпиона России, три титула вице-чемпиона России и по одному титулу обладателя Кубка и Суперкубка России.

Источник: "Чемпионат"

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