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Медведев - об уходе Артура из "Зенита": он заслуживает большего

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался об уходе из петербургского клуба бразильского полузащитника Артура.
Фото: ФК "Зенит"
"Артур же заслуживает большего, чем игрок ротации, поэтому мы пожелали ему успехов в "Ботафого". Его прозвище Король Артур не является преувеличением, поскольку он забил два ключевых гола. Получилось так, что он провел чуть больше 1 800 минут - это 20 матчей. Но при этом его статистика очень хорошая, и в этом сезоне он блестяще выступал в кубке. И по тому, как он работал и какой пример подавал другим игрокам по отношению к делу, он действительно король", - приводит слова Медведева ТАСС.

Вингер Артур выступал за петербургский "Зенит" с января 2024 года, когда сине-бело-голубые выкупили игрока у бразильского "Палмейраса" за 15 млн евро. После перехода бразильский футболист в составе российского клуба в общей сложности принял участие в 36 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 7 голов, отдал партнерам по команде 6 голевых передач и получил 3 желтые карточки.

20 января стало известно, что Артур в рамках размена трёх игроков переходит из петербургского "Зенита" в бразильский "Ботафого". Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 8 млн евро.

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