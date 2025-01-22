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Агент Барбоза: за Пиняевым, безусловно, следят европейские скауты - у него хорошие шансы уехать

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сергей — очень перспективный футболист, но он должен играть. Сейчас у него небольшой спад, но такое бывает. Это молодой игрок, который должен показать, что он может раскрыть свои качества и дальше развиваться. За ним, безусловно, следят европейские скауты. Как и за всеми талантами из России. Думаю, у него хорошие шансы оказаться в Европе", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

В текущем сезоне Сергей Пиняев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 7 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. На счету Пиняева 8 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый гол.

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

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