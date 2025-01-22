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Погребняк: уход Клаудиньо - потеря для всего российского чемпионата

Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался о возможном уходе Клаудиньо из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Когда уходят такие креативные и высококвалифицированные футболисты, как Клаудиньо, то это потеря уже для всего российского чемпионата и в частности для "Зенита". В последнее время у него были проблемы с мотивацией. Если смогут закрыть его сделку так же, как с Венделом, чтобы он ушёл после окончания сезона, и принес команде чемпионство, то это было бы супер. Его уход потеря!", - цитирует Погребняка Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо этой зимой перейдет в катарский "Аль-Садд" за 20 миллионов евро. Бразилец провел в составе сине-бело-голубых во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 31 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 17 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Команда Сергея Семака сыграет с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Петербуржцы являются действующими обладателями трофея, а также бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов подряд.

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