"Принципиальная договоренность об аренде игрока в "Факел" достигнута. Если не случится форс-мажора, в понедельник он подпишет контракт до конца сезона. Аренда не предусматривает право выкупа", - цитирует агента "СЭ".
В текущем сезоне Александр Ломовицкий провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 3 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 500 тысяч евро.
После 18-ти сыгранных туров воронежский "Факел" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками. Казанский "Рубин" занимает 8-е место в таблице с 26-ю очками в своем активе.
Полузащитник "Рубина" Ломовицкий в понедельник станет игроком "Факела"
Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы полузащитника "Рубина" Александра Ломовицкого, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"