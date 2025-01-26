"Можно сказать, что от Тюкавина ждут большего, чем он показал в первой половине сезона. В первую очередь это касается забитых мячей. Надо догонять Угальде и тем самым приносить очки "Динамо". Константин способен оказывать больше влияния на игру команды", - цитирует Колыванова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего нападающего в 16 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Марцела Лички сыграет на выезде с "Ростовом", который занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в своем активе.
Колыванов: от Тюкавина ждут большего, чем он показал в первой половине сезона. Надо догонять Угальде
Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"