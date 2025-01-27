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Горшков указал на опасность для "Зенита" из-за отложенного ухода Вендела в "Ботафого"

Бывший игрок сборной России Александр Горшков высказался о полузащитнике петербургского "Зенита" Венделе, который летом 2025 года перейдёт в бразильский "Ботафого".
Фото: ФК "Зенит"
"Если брать мотивированного Вендела в лучшей форме, то это, конечно, потеря для "Зенита". Но бывают моменты, когда мотивация у игроков теряется. Тогда таких футболистов не имеет смысла держать в клубе. И думаю, что существует опасность того, что Вендел оставшиеся полгода в "Зените" может приберегать себя для новой команды. В этом плане руководству и тренерскому штабу предстоит работать с ним индивидуально, чтобы сохранять его мотивацию. Риски в этом вопросе существуют", — приводит слова Горшкова Legalbet.

20 января петербургский "Зенит" объявил о достижении договорённости с бразильским "Ботафого" о размене игроков: состав петербуржцев пополнил Луис Энрике, а команду из Рио-де-Жанейро - Артур. Кроме того, после завершения текущего сезона из "Зенита" в "Ботафого" перейдёт бразильский полузащитник Вендел. Его контракт с новым клубом вступит в действие 3 июня 2025 года.

Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года. За это время хавбек в общей сложности принял участие в 142 официальных матчах, забил 21 гол, отдал 34 голевые передачи, получил 21 жёлтую карточку.

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