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Пономарёв - о натурализации бразильцев: сажать надо людей, которые выдавали паспорта мигрантам

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о принятии в российское гражданство бразильских футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
"В целом раздача российских паспортов бразильским футболистам оказалась бессмысленной. Такие случаи снижают ценность гражданства РФ. Нужно давать гражданство тем, кто хотя бы знает русский язык. У нас страна такая. В Америке сейчас Трамп выгоняет всех мигрантов к чертовой матери. А у нас открыты всем двери! Сажать надо было тех людей, которые выдавали паспорта мигрантам", - приводит слова Пономарева "РИА Новости".

Напомним, в феврале 2023 году указом Президента в гражданство Российской Федерации были включены два бразильских футболиста петербургского "Зенита" - Малком и Клаудиньо. Однако первый в июле 2023 года перешел в команду из Саудовской Аравии "Аль-Хилаль", а второй в январе 2025 года перешёл в катарский клуб "Аль-Садд".

В настоящее время в составе "Зенита" выступает один бразилец, который в октябре 2024 года получил российский паспорт - Дуглас Сантос. Еще ранее в сборную России вызвались такие натурализованные футболисты, как Ари, Гильерме, Марио Фернандес и др.

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