Сегодня, 17 ноября, национальная команда России примет в Краснодаре на "Ozon Арене" сборную Венесуэлы в рамках товарищеского матча. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени, в прямом эфире встреча будет доступна на "Первом канале" и в онлайн-кинотеатре Okko. Интернет-портал Rusfoootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что в ноябре подопечные Валерия Карпина одержали выездную победу над сборной Узбекистана - встреча завершилась со счетом 3:2.
Сборная России - сборная Венесуэлы: где бесплатно смотреть трансляцию матча
Россия - Венесуэла: где и во сколько бесплатно смотреть матч сборных.
Фото: РФС