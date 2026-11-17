Фото: ФК "Спартак"

- Если бы Парада играл не за " Спартак ", а за другой клуб не из топ-5 РПЛ, то, наверное, его игра оценивалась бы довольно-таки хорошо.

По словам Мора, Парада играет дисциплинированно и не привозит, но в "Спартаке" от него ждут еще большего.Каких-то привозов у него нет, играет он дисциплинированно. Но когда ты играешь за "Спартак", от тебя же ждут чего-то большего, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".Виктор Парада перешел в московский "Спартак" из испанского "Алавеса" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и подписал со столичным клубом контракт до конца июня 2030 года.Защитник провел за красно-белых во всех турнирах 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Рыночная стоимость 24-летнего испанца оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 4 миллиона евро. Ранее Парада был игроком "Мирандеса" и "Реал Униона".