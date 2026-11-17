- Кордоба — игрок высокого уровня, поэтому все 90 минут нужно предельно внимательно к нему относиться.
Мы прекрасно знаем, как он играет. Ему нравится борьба, игра в контакт с соперником, - цитирует Гонду "Матч ТВ".
Напомним, что в 14 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" со счетом 2:4. Джон Кордоба в той встрече записал на свой счет дубль.
Всего в нынешнем сезоне колумбийский форвард провел за южан во всех турнирах 12 матчей и отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт нападающего с "быками" рассчитан до конца текущего сезона.