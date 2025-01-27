"Он ещё достаточно молод для вратарского амплуа, ему всего 30 лет. Я догадываюсь, что ему не очень хочется быть вторым номером, играть только в кубковых матчах. Возможно, у него появились какие-то другие варианты продолжения карьеры, где ему предложили место первого номера и так далее. Для любого игрока, особенно для вратаря, нужна игровая практика", - цитирует Шишкина "РБ Спорт".
Напомним, что ранее московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с голкипером Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Всего на счету вратаря 114 матчей в Российской Премьер-Лиге, 118 пропущенных мячей и 40 "сухих" матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Селихов интересен "Ростову", а также клубам из ОАЭ и Саудовской Аравии. Ранее голкипер выступал за "Орел" и пермский "Амкар".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 37-ю набранными очками.
Шишкин: возможно, у Селихова появились варианты продолжения карьеры, где ему предложили место первого номера
Экс-игрок "Спартака" Роман Шишкин высказался об Александре Селихове.
Фото: ФК "Спартак"