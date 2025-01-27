- Я считаю, что ключевая фигура в "Спартаке" Станковича – это не столько Угальде, сколько Барко. Он в одиночку создаёт атаки, оказывает давление постоянное на соперника. Угальде играет хорошо, но он лишь завершает эти атаки, ставит точку, - цитирует Бояринцева "Татар-информ".
"Спартак" в 18 турах РПЛ набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. 2 марта коллектив Деяна Станковича на своем поле примет "Оренбург" в рамках 19-го тура РПЛ.
Барко в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, в которых забил восемь голов и сделал шесть ассистов на партнеров.
На счету Угальде 18 матчей и 15 забитых голов, также костариканец сделал три результативные передачи.
Бояринцев рассказал, какого игрока "Спартака" считает самым важным для команды
Экс-футболист "Спартака" Денис Бояринцев считает полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко самым важным игроком для команды.
Фото: Официальный сайт РПЛ