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Бояринцев рассказал, какого игрока "Спартака" считает самым важным для команды

Экс-футболист "Спартака" Денис Бояринцев считает полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко самым важным игроком для команды.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Я считаю, что ключевая фигура в "Спартаке" Станковича – это не столько Угальде, сколько Барко. Он в одиночку создаёт атаки, оказывает давление постоянное на соперника. Угальде играет хорошо, но он лишь завершает эти атаки, ставит точку, - цитирует Бояринцева "Татар-информ".

"Спартак" в 18 турах РПЛ набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. 2 марта коллектив Деяна Станковича на своем поле примет "Оренбург" в рамках 19-го тура РПЛ.

Барко в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, в которых забил восемь голов и сделал шесть ассистов на партнеров.

На счету Угальде 18 матчей и 15 забитых голов, также костариканец сделал три результативные передачи.

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