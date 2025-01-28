Как сообщает источник, московский клуб хочет получить от "Зенита" за трансфер 23-летнего игрока 10 миллионов евро. Эту сумму "железнодорожники" озвучили в переговорах с сине-бело-голубыми.
Сильянов выступает за основной состав "Локомотива" с 2020 года. В общей сложности защитник провел за клуб 65 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Контракт игрока с "Локомотивом" рассчитан до июня 2026 года, трансферная стоимость Сильянова оценивается в шесть миллионов евро.
"Локомотив" в текущем сезоне РПЛ набрал 35 очков и занимает пятое место в таблице. "Зенит" с 39 баллами в активе располагается на второй строчке.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Локомотив" хочет получить от "Зенита" 10 млн евро за трансфер Сильянова
Вчера, 27 января, в СМИ появилась информация, что "Зенит" намерен приобрести защитника "Локомотива" Александра Сильянова.
Фото: ФК "Локомотив"