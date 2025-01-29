"В ситуации с Сильяновым всё зависит от того, сколько за него предлагают. Но мне нравится система, когда клубы побогаче покупают футболистов за деньги, тем развивая другие клубы. Думаю, сам Сильянов будет совершенствоваться, и "Локомотив" будет совершенствовать футболистов. Так функционирует здоровый футбол. Вижу только позитивные моменты в подобных трансферах", - приводит слова Булыкина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности петербургского "Зенита" в услугах правого защитника московского "Локомотива" Александра Сильянов. В сезоне-2024/25 футболист в составе "железнодорожников" 24 раза появлялся на поле в официальных матчах, отдал партнеру по команде 1 голевую передачу и получил 2 предупреждения.
Действующий контракт Сильянова с "Локомотивом" рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Булыкин: вижу только позитивные моменты в переходе Сильянова из "Локомотива" в "Зенит"
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о возможном переходе правого защитника московского "Локомотива" Александра Сильянова в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"