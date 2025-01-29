Александр Кокорин назвал самый главный клуб в своей карьере

"Наверное, "Зенит". По отношению, любви от болельщиков, испытывал любовь, чувствовал себя как дома. В "Сочи" тоже была классная атмосфера в раздевалке, потому что впервые попал в место, где не звёздные ребята, а простые работяги. В "Зените" всё на высшем уровне, приближённом к Европе", — приводит слова Кокорина "Чемпионат" со ссылкой на подкаст форварда "Краснодара" Фёдора Смолова.
Нападающий Александр Кокорин выступал за петербургский "Зенит" с января 2016 года до февраля 2020 года. За это время форвард в общей сложности принял участие в 92 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 34 гола, отдал партнерам по команде 12 голевых передач, а также по одному разу стал чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России.