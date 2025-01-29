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Александр Кокорин: Россия? Что мне там делать? Лучше на море остаться

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин рассказал, почему в настоящее время не ездит в Россию.
Фото: РФС
"В последнее время мама прилетает, давно не могла визу сделать, 3 года. Если родители могут прилететь, то что мне там делать? Я там прожил 15 лет. Москва мне не особо нравилась. Тем более сейчас что там делать? Киношку ходить смотреть? По Патрикам лазать? Думаю, ты меня поймешь. Когда-то мы давно все это увидели, застали, пережили. Поэтому большого кайфа не испытываю. Если есть море, лучше на море остаться", - приводит слова Кокорина Sports со ссылкой на подкаст форварда "Краснодара" Фёдора Смолова.

Нападающий Александр Кокорин не выступает в России с января 2021 года, когда перешёл из московского "Спартака" в итальянскую "Фиорентину". А с августа 2022 года форвард выступает за кипрский "Арис".

Кроме того, Кокорин с 2011 года неоднократно вызывался в расположение сборной России. За национальную команду футболист в общей сложности принял участие в 48 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. В последний раз нападающий играл за сборную России в ноябре 2017 года.

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