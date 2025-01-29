"Надо отталкиваться от его собственных интересов. Лично мне было бы интересно посмотреть на его работу в чемпионате России — в "Динамо" или "Спартаке", например. Хотя тут много нюансов, связанных с подходом Черчесова к работе. Он плодотворный тренер, и это касается не только работы с командой, но и всех процессов в клубе. Если уж ему и возвращаться, то основательно, так сказать. Чтобы его все устраивало", - приводит слова Шишкина "ВсеПроСпорт".
27 января Казахстанская федерация футбола заявила об уходе российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.
Ранее Черчесов был наставником таких команд, как московский "Спартак" (2007-2008 г.), сочинская "Жемчужина" (2010-2011 гг.), грозненский "Терек" (2011-2013 гг.), пермский "Амкар" (2013-20214 гг.), московское "Динамо" (2014-2015 гг.), польская "Легия" (2015-2016 гг.), сборная России (2016-2021 гг.), венгерский "Ференцварош" (2021-2023 гг.).
Шишкин: было бы интересно после Казахстана посмотреть на работу Черчесова в "Спартаке"
Бывший игрок сборной России Роман Шишкин высказался о перспективах продолжения Станиславом Черчесовым карьеры после ухода с поста главного тренера сборной Казахстана.
Фото: Казахстанская федерация футбола