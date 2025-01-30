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Официально: "Ахмат" подписал контракт с бывшим нападающим "Спартака" Георгием Мелкадзе

Нападающий Георгий Мелкадзе стал игроком грозненского «Ахмата».
Фото: ФК "Ахмат"
Рады снова приветствовать Георгия в нашем дружном коллективе, желаем удачи и побед!» — сообщает пресс-служба «Ахмата».

Контракт с 27-летним форвардом подписан на 2,5 года. Ранее Мелкадзе выступал за грузинский клуб «Колхети-1913». В составе этой команды он провёл 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента и с самого начала сборов отличился хет-триком в первой контрольной встрече. В сезоне-2020/2021 он уже выступал за „Ахмат“, сыграв 24 матча и забив три гола.

Текущая рыночная стоимость нападающего составляет 300 тысяч евро по версии Transfermarkt.

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