Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Тоттенхэм
23:00
ЭльфсборгНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ПАОКНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Лион
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ЛациоНе начат
Олимпиакос
23:00
КарабахНе начат
Ференцварош
23:00
АЗ АлкмарНе начат
Твенте
23:00
БешикташНе начат
Мидтьюлланд
23:00
ФенербахчеНе начат
Динамо Киев
23:00
РФШНе начат
Атлетик
23:00
Виктория ПНе начат
Рома
23:00
АйнтрахтНе начат
ФКСБ
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Андерлехт
23:00
ХоффенхаймНе начат
Рейнджерс
23:00
ЮнионНе начат
Ницца
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ПортуНе начат
Славия
23:00
МальмёНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
1 - 0 1 0
Чжецзян ПрофешнлИдёт
Спартак
19:30
КраснодарНе начат

Пономарев - о заявлении Карпина по поводу возможного ухода из "Ростова": как проголодается, так опять пойдет на работу

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением о заявлении Валерия Карпина по поводу возможного ухода с поста главного тренера "Ростова".
Фото: официальный сайт РФС
- Карпин говорит, что устал? Что ж, пусть уходит из "Ростова", если так хочет. Эка невидаль! Значит, заработал достаточно, и он может жить нормально, существовать без этой работы. Как проголодается, как деньги закончатся, так он опять пойдет на работу.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится