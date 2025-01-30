Пономарев - о заявлении Карпина по поводу возможного ухода из "Ростова": как проголодается, так опять пойдет на работу

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением о заявлении Валерия Карпина по поводу возможного ухода с поста главного тренера "Ростова".

Фото: официальный сайт РФС

- Карпин говорит, что устал? Что ж, пусть уходит из "Ростова", если так хочет. Эка невидаль! Значит, заработал достаточно, и он может жить нормально, существовать без этой работы. Как проголодается, как деньги закончатся, так он опять пойдет на работу.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info