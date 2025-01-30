"Самое главное, чтобы не было перебора игроков. Возможно, будет слишком много атакующих футболистов, если перейдёт Малком и те ребята, о которых пишут. Никто не едет в "Зенит" сидеть на скамейке. Малкому будет интересно приехать попылить в Питере. Наверное, болельщики будут тоже довольны. Но не вижу ему места в команде, если Салазар перейдет в "Зенит", - поделился Баранник.
По сообщениям в СМИ, "Зенит" близок к приобретению центрального полузащитника Родриго Салазара из португальской "Браги". Сумма сделки может составить 22 миллиона евро. Напомним, летом "Зенит" покинет бразильский центральный полузащитник Вендел, летний трансфер которого в "Ботафого" уже согласован.
Ранее стало известно, что форвард "Аль-Хиляля" из чемпионата Саудовской Аравии Малком заинтересован в возвращении в "Зенит". В январе действующие чемпионы страны также приобрели правого вингера Луиса Энрике из "Ботафого" за 32 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Баранник: если Салазар перейдет в "Зенит", не вижу Малкому места в команде
Экс-футболист "Зенита" Дмитрий Баранник прокомментировал трансферные слухи вокруг сине-бело-голубых.
Фото: официальный сайт "Зенита"