"Он какую-то свободу дал. Мужик. Человек исторический. В этот момент оказался там, сложное время было. Возможно, крамолу скажу: я плохо отношусь к тому, что развалился Советский Союз. Это история о том, что именно развалили. Это не было случайностью", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
Образованный 30 декабря 1922 года Союз Советских Социалистических Республик прекратил своё существование 26 декабря 1991 года, когда Совет Республик Верховного Совета СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств принял соответствующую декларацию. Тем самым, 15 бывших союзных республик (в том числе, Российская Федерация) стали суверенными государствами.
Шамиль Газизов: развал СССР не был случайностью
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о своём отношении к первому президенту России Борису Ельцину.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала