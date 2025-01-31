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Миладинович: чемпионат Казахстана сильнее ФНЛ, но до РПЛ далеко

Защитник «Тобола» Иван Миладинович поделился мнением о уровне чемпионатов России и Казахстана.
Фото: ФК "Тобол"
«Считаю, что чемпионат Казахстана сильнее Первой лиги, тем более, тут сейчас нет лимита на легионеров, поэтому качественные игроки приезжают и показывают футбол на уровне. А если сравнивать чемпионат Казахстана с РПЛ? Премьер-Лига в разы сильнее», — цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

Иван Миладинович выступает за казахстанский ТОбол Костанай с 31 января 2024 года. Он перешёл туда на правах свободного агента, покинув «Сочи». За время своего пребывания в «Тоболе» Иван принял участие в 28 матчах, в которых забил один гол.

Ранее он играл за «Сочи» и «Пари НН». В общей сложности Иван провёл 32 матча в первой лиге ФНЛ и 86 матчей в Российской Премьер-Лиге.

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