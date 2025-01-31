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Чернов - о переходе Энрике в "Зенит": нам без разницы, кто туда переходит. У "Спартака" тоже какие-то покупки будут

Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о переходе Луиса Энрике в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Я не знаю, кто там в "Зенит" приехал. Хотелось бы посмотреть на Энрике, в деле его пока не видели. Нам без разницы, кто туда переходит. У "Спартака" тоже какие-то покупки будут. В любом случае у Луиса Энрике будет адаптация. Ему будет нужно время, чтобы набрать кондиции", - цитирует Чернова "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" этой зимой приобрел нападающего "Ботафого" Луиса Энрике, в обратном направлении последовал нападающий Артур, а летом к бразильцам присоединится полузащитник Вендел.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Московский "Спартак" занимает третье место с 37-ю очками в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

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