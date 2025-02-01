"Вполне возможно, что "Спартаку" удастся в третий раз стать чемпионом Зимнего кубка. Но, на мой взгляд, это не имеет никакой значимости. Может быть, какие-то деньги. Хотя те деньги, которые за этот Кубок можно получить, я думаю, для "Спартака" они просто смешные", - приводит слова Червиченко "Советский спорт".
30 января в Объединённых Арабских Эмиратах стартовал третий розыгрыш Зимнего кубка РПЛ. В первом матче турнира московский "Спартак" одержал победу над футбольным клубом "Краснодаром" со счётом 3:2. Напомним, красно-белые становились победителем данного предсезонного турнира в 2023 и в 2024 годах.
При этом "Спартак" в Российской Премьер-Лиге после 18-го тура с 37-ю очками занимает третье место в турнирной таблице. Отставание московского клуба от первого места на данный момент составляет 2 очка.
Червиченко: возможно, "Спартаку" удастся стать чемпионом Зимнего кубка РПЛ. Но это не имеет никакой значимости
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы московского клуба на победу в Зимнем кубке РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"