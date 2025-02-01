"Раз они не уважают нашу страну, наш чемпионат, надо выгнать всех иностранных футболистов к чертовой матери из РПЛ. Вот тогда они заплачут без больших денег, которые им дают только в России. Черт с ними, без них спокойно проживет российский футбол. Как говорится, бей первым, Фредди! Нас так и будут поливать грязью, пока не заставим уважать себя. Нужно поставить на место легионеров", - приводит слова Пономарева "ВсеПроСпорт".
В январе 2025 года произошло несколько случаев, когда иностранный футболист после отпуска не возвращался в расположение своего клуба для прохождения медицинских осмотров и участия в учебно-тренировочных сборах. В частности, подобное случалось с бразильским полузащитником московского "Динамо" Бителло, с чилийским полузащитником московского ЦСКА Виктором Мендесом (в итоге был продан чилийскому "Коло-Коло"), с уругвайским полузащитником "Ростова" Родриго Саравией.
Пономарев: надо выгнать всех иностранных футболистов к чертовой матери из РПЛ
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев высказался о легионерах РПЛ, которые этой зимой после отпуска отказались от возвращения в расположение своих клубов.
Фото: официальный сайт РФС