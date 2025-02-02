«Помазун — вратарь хорошего уровня, но в ситуации, когда он играл за «Урал». Там у него было много моментов, выручал. Но когда ты играешь за «Спартак», одна ошибка может многого стоить. Не думаю, что он покажет что?то выдающееся в своем новом клубе», — заявил Ловчев «Матч ТВ».
Сегодня, 2 февраля, «Спартак» официально объявил о переходе вратаря ЦСКА Евгения Помазуна в свой состав. Сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро.
За свою карьеру 28-летний голкипер провел всего 10 матчей за ЦСКА. Однако наибольшую часть своей карьеры он посвятил команде «Урал», где сыграл 117 матчей, в 30 из которых его ворота оставались сухими.
Ловчев: не думаю, что Помазун покажет что-то выдающееся в "Спартаке"
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился сомнениями по поводу перспектив голкипера Ильи Помазуна в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"