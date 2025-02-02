"Я очень рад за Слуцкого и его штаб. Уверен, что он с удовольствием работает в Китае. Для него это другой мир. Я не предполагал, что он окажется в такой конкурентной среде. Внутри чемпионата Китая он показал просто потрясающий результат. В азиатской Лиге чемпионов у него получилось не очень, но это своеобразный и очень непростой турнир. Доволен, как Леонид работает в Китае", – приводит слова Непомнящиего Metaratings.
Леонид Слуцкий занимает пост главного тренера китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Под его руководством команда в сезоне-2024 стала обладателем Суперкубка Китая, завоевала серебряные медали чемпионата Китая (отставание от победителя турнира - команды "Шанхай Порт" - составило 1 очко) и дошла до полуфинала Кубка Китая.
Начало сезона-2025 в чемпионате Китая запланировано на 21 февраля 2025 года. Ближайший матч "Шанхая Шэньхуа" пройдет 12 февраля в 7-м туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов - соперником станет японский коллектив "Иокогама Ф. Маринос".
Непомнящий: Слуцкий в Китае показал просто потрясающий результат
Футбольный тренер Валерий Непомнящий оценил работу российского специалиста Леонида Слуцкого на посту главного тренера китайского клуба "Шанхай Шэньхуа".
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