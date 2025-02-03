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В "Зените" прокомментировали возвращение Вани Дркушича из аренды

Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возвращение в команду защитника Вани Дркушича из аренды в сербскую "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Зенит"
"Ваня Дркушич вернулся в "Зенит" из аренды в "Црвену Звезду", становится полноценным игроком команды и будет готовиться на сборах ко второй части сезона. "Црвена Звезда" рассчитывала оставить игрока у себя, но у нас было право вернуть Дркушича в зимнее трансферное окно. В итоге мы этим правом воспользовались", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".

3 февраля петербургский "Зенит" объявил о том, что словенский защитник Ваня Дркушич прибыл в расположение команды Сергея Семака на зимние учебно-тренировочные сборы в ОАЭ.

Футболист был выкуплен "Зенитом" у "Сочи" в августе 2024 года за 4 млн евро и сразу же отправлен в аренду в сербскую "Црвену Звезду". Действующий контракт 25-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2029 года.

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