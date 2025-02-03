"Проблемы Промеса с законом испортят репутацию "Спартака". Понятно, что в чемпионате России уже выступали футболисты с таким прошлым, как у него. Но "Спартак" спокойно справляется сейчас и без Промеса – что есть он, что нет его. Незаменимых людей нет, "Спартак» нашел хороших игроков на его позицию. Поэтому не думаю, что его нужно возвращать", - приводит слова Гаврилова "ВсеПроСпорт".
В недавнем интервью 33-летний нидерландский футболист заявил о своем желании вернуться в Россию и продолжить свое выступление за московский "Спартак". На данный момент голландский футболист находится в Объединенных Арабских Эмиратах и выступает за местный "Дубай Юнайтед", так как ему запрещен выезд из страны.
В Нидерландах Промес приговорен судом к многолетнему тюремному заключению за контрабанду наркотиков и вооруженное нападение на человека. В связи с этим прокуратура Амстердама направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста на родину. Рассмотрение этого запроса продолжается.
Гаврилов против возвращения Промеса в "Спартак": его проблемы с законом испортят репутацию клуба
Бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о возможном возвращении в московский "Спартак" голландского футболиста Квинси Промеса.
Фото: РПЛ