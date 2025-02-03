Сообщается, что с высокой долей вероятности, 23-летний футболист остается в составе "железнодорожников".
Защитник Александр Сильянов в сезоне-2024/25 24 раза выходил на поле в официальных матчах, отдал 1 голевую передачу и получил 2 жёлтые карточки. Его контракт с красно-зелеными рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 6 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" и "Динамо" не сделали предложений по трансферу Сильянова - защитник остается в "Локомотиве"
По информации СМИ, московское "Динамо" и "Зенит" не делали официальных предложений "Локомотиву" по трансферу защитника Александра Сильянова в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"