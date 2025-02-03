"Чтобы Санкт-Петербургу стать футбольной столицей, "Зениту" нужно иметь больше воспитанников в команде. Тогда они будут футбольной столицей России, а не так, что они покупают кучу иностранцев-легионеров за сумасшедшие деньги. Мне кажется, что, например, в "Спартаке" намного больше воспитанников заиграло, чем в Питере. Когда я был в России, то было так. Мне кажется, сейчас ничего не поменялось", — приводит слова Якубко Sport24.
И петербургский "Зенит", и московский "Спартак" по десять раз становились чемпионами России. При этом сине-бело-голубые одерживали победу в Российской Премьер-Лиге шесть сезонов подряд, а красно-белые в последний раз становились первыми в национальном первенстве в сезоне-2016/17.
В текущем сезоне "Зенит" с 39-ю набранными очками располагается на втором месте в турнирной таблице, а "Спартак" с 37-ю очками занимает третью строчку.
Якубко: в "Спартаке" заиграло намного больше воспитанников, чем в "Зените". Сейчас, кажется, ничего не поменялось
Бывший нападающий московского "Динамо", пермского "Амкара" и сборной Словакии Мартин Якубко рассказал, а каком случае Санкт-Петербург станет футбольной столицей России.
Фото: ФК "Зенит"