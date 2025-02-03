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"Чемпионат": перед переходом в "Спартак" Пабло Солари 4 февраля пройдёт медосмотр

По информации СМИ, аргентинский полузащитник "Ривер Плейта" Пабло Солари 4 февраля пройдёт медицинский осмотр перед тем, как завершить переход в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
Сообщается, что стороны согласовали друг с другом почти все детали сделки, осталось решить ряд финальных вопросов. После прохождения медицинского обследования футболист вскоре заключит с московским клубом контракт на четыре года. По последним данным СМИ, сумма компенсации за переход составит 12 миллионов евро.

В 2024 году вингер 42 раза выходил на поле в официальных матчах, в которых забил 10 голов, отдал 5 голевых передач, получил 4 предупреждения. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

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