Сообщается, что стороны согласовали друг с другом почти все детали сделки, осталось решить ряд финальных вопросов. После прохождения медицинского обследования футболист вскоре заключит с московским клубом контракт на четыре года. По последним данным СМИ, сумма компенсации за переход составит 12 миллионов евро.
В 2024 году вингер 42 раза выходил на поле в официальных матчах, в которых забил 10 голов, отдал 5 голевых передач, получил 4 предупреждения. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": перед переходом в "Спартак" Пабло Солари 4 февраля пройдёт медосмотр
По информации СМИ, аргентинский полузащитник "Ривер Плейта" Пабло Солари 4 февраля пройдёт медицинский осмотр перед тем, как завершить переход в московский "Спартак".
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