«Не знаю, сколько тратит «Зенит», но если тратит, то потом этих футболистов продает и получает деньги за трансферы. Если говорить о трансферной политике «Зенита», то она за эти годы доказала свою состоятельность. Практически каждый трансфер успешен, на многих игроках клуб заработал, получил больше, чем потратил на приобретение. При этом игроки помогли в достижении целей, которые клуб ставил перед командой», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».
Напомним, что, согласно данным Transfermarkt, «Зенит» имеет самую высокую текущую стоимость игроков среди всех клубов Российской Премьер-лиги — 175 миллионов евро. Ближайший преследователь — «Спартак» — отстаёт на 73 миллиона.
В нынешнее трансферное окно «Зенит» пополнил свои ряды Луисом Энрике, приобретя его за 33 миллиона евро. В то же время были осуществлены продажи Клаудиньо за 20 миллионов, Артура за 10 миллионов и Изидора за 6 миллионов.
Дюков: трансферная политика "Зенита“ доказала свою состоятельность
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал расходы «Зенита» на трансферы.
Фото: РФС