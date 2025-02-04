«Поначалу мне было легко адаптироваться к новой схеме Марко в ЦСКА. Я и в четыре защитника могу играть, и в пять — мне без разницы. Но во время матча с «Ростовом» я понял, что очень сложно, когда мне не доставляют мяч, стою без него 60 минут. При этой схеме не нахожусь в игре, рыгаю в обороне. Хочется играть на мяче, через пас, но сегодня его до меня мало доставляли, я так из колеи выпадаю. Я с «Ростовом» мяча коснулся семь раз и дважды его сам потерял», — цитирует Кругового «Чемпионат».
Данил Круговой появился на поле во втором тайме и провёл весь матч, помогая ЦСКА победить «Ростов». Решающий гол забил Мусаев на 75-й минуте. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА.
В текущем сезоне Круговой провел 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет 3 миллиона евро.
Для ЦСКА это была третья победа подряд на зимних сборах. Перед матчем с «Ростовом» армейцы разгромно обыграли «Ордабасы» со счётом 3:0 и «ОМК» — 4:1.
Сегодня, 4 февраля, в 19:30 по московскому времени, состоится второй матч в рамках Зимнего Кубка РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. А 7 февраля состоится контрольный матч против китайского клуба «Циндао Вест Кост». В прошлом сезоне эта команда заняла 10 место в чемпионате Китая.
Круговой — о новой тактике ЦСКА против "Ростова": рыгаю в обороне без мяча
Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился впечатлениями от новой схемы, которую использует главный тренер команды Марко Николич.
Фото: ФК ЦСКА