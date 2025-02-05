"Возвращение Малкома в "Зенит"? Я встречался с Александром Медведевым в Катаре. Он знает о нашей идее насчет Малкома", - приводит слова Гарсии Sport24.
Ране в СМИ появилась информация о том, что нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Малком хотел летом 2025 года вернуться в петербургский "Зенит", за который уже выступал на протяжении с 2019 до 2023 г., но достичь договоренности об этом переходе с командой из Саудовской Аравии не удалось.
Агент Малкома - о возвращении в "Зенит": в клубе знают о нашей идее
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего саудовского "Аль-Хиляля" Малкома, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"