Сообщается, что официальных переговоров между "Динамо" и "Спартаком" по трансферу 23-летнего футболиста не было.
При этом, если летом 23-летний защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов будет доступен, то бело-голубые могут вернуться к кандидатуре "железнодорожника" для усиления правого фланга обороны.
Действующее соглашение Даниила Хлусевича и "Спартака" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Действующее соглашение Александра Сильянова с "Локомотивом" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6 млн евро.
Источник: Metaratings
Стали известны планы "Динамо" по трансферам Хлусевича и Сильянова
По информации СМИ, у московского "Динамо" сейчас нет заинтересованности в трансфере защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича из-за его возможных желаний по зарплате.
Фото: ФК "Локомотив"