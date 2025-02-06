Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
Прерван
Интер

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
23:00
ТоттенхэмНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
21:30
ОсасунаНе начат
Валенсия
23:30
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
КАМАЗЗавершен

Стали известны планы "Динамо" по трансферам Хлусевича и Сильянова

По информации СМИ, у московского "Динамо" сейчас нет заинтересованности в трансфере защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича из-за его возможных желаний по зарплате.
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что официальных переговоров между "Динамо" и "Спартаком" по трансферу 23-летнего футболиста не было.

При этом, если летом 23-летний защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов будет доступен, то бело-голубые могут вернуться к кандидатуре "железнодорожника" для усиления правого фланга обороны.

Действующее соглашение Даниила Хлусевича и "Спартака" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.

Действующее соглашение Александра Сильянова с "Локомотивом" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6 млн евро.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится