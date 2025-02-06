«Я почему?то всегда говорил, что буду играть до 38 лет, видимо, накаркал. Надо было говорить, что до 40 лет (смеется). Край ли такой возраст для большинства футболистов? Не все от тебя зависит. Сам я еще хочу играть, но есть разные «но» в футбольном мире и в футбольной карьере»,— заявил Глушаков «Матч ТВ».
Недавно стало известно, что Глушаков тренируется с «Енисеем» в Турции. Спортивный директор «Енисея» сообщил, что Глушаков тренируется с командой ради поддержания формы, и о подписании контракта пока речи не идет.
В начале текущего сезона Денис Глушаков, будучи свободным агентом, перешёл в «Химки». Однако он провёл на поле всего 8 матчей в рамках турнира, суммарно сыграв 288 минут, в зимнее трансферное окно клуб и игрок приняли решение расторгнуть контракт.
Денис Глушаков является обладателем чемпионского титула в составе «Спартака» в сезоне-2016/17. Также 38-летний полузащитник сыграл 57 матчей за сборную России, отметившись пятью забитыми мячами.
Глушаков: всегда говорил, что буду играть до 38, видимо, накаркал. Надо было говорить до 40
Футболист Денис Глушаков поделился мыслями о продолжении карьеры и своих планах на будущее.
Фото: ФК "Химки"