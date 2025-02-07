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Агент Тикнизяна рассказал, как проходят переговоры о продлении контракта с "Локомотивом"

Агент Александр Клюев, работающий с защитником "Локомотива" Наиром Тикнизяном, рассказал, как проходят переговоры о продлении контракта игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
"Как идут переговоры о продлении контракта Тикнизяна? С "Локомотивом" у нас продвигается нормальный диалог. Может ли он уйти из команды зимой? Без комментариев", - цитирует агента "Матч ТВ".

25?летний Наир Тикнизян, выступающий на позиции левого крайнего защитника, защищает цвета "Локомотива" с 2021 года. Его контракт рассчитан до конца сезона 2025/2026. В нынешнем сезоне футболист сборной Армении сыграл за "железнодорожников" в 16 матчах РПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Также он отметился двумя ассистами в 7 играх текущего розыгрыша Кубка России.

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