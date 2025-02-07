Сообщается, что клубы объявят о совершении сделки сразу после того, как только ситуация разрешится.
Ранее журналисты публиковали данные о том, что московский "Спартак" договорился с "Ривер Плейт" о трансфере 23-летнего вингера Пабло Солари за 12 миллионов евро плюс бонусы. Действующий контракт футболиста с аргентинским клубом истекает 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" столкнулся со сложностями при прохождении платежа за Солари
По информации СМИ, трансфер вингера "Ривер Плейт" Пабло Солари в "Спартак" до сих пор официально не объявлен, потому что у москвичей возникли сложности с прохождением платежа.
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