- Думаю, в будущем предстоит обсуждение контракта. Сейчас насущные вопросы есть — трансферы, изменения в команде. Все вопросы по контракту будут немного позже. Конечно, хотелось бы обсудить. Конечно, настроен остаться.
35-летний атакующий полузащитник Александр Ерохин защищает сине-бело-голубые цвета с 2017 года. Контракт футболиста с "Зенитом" истекает в июне этого года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах за петербургскую команду во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Всего на счету Ерохина 42+20 по системе гол плюс пас в 244 играх за "Зенит".
Источник: "РИА Новости"
"Настроен остаться". Ерохин прокомментировал возможное продление контракта с "Зенитом"
Хавбек "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопрос о возможной пролонгации соглашения с клубом из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"