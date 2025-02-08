Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
3 - 2 3 2
БетисЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
0 - 5 0 5
Аталанта2 тайм
Эмполи
20:00
МиланНе начат
Торино
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Аугсбург2 тайм
Вольфсбург
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Боруссия Д
0 - 1 0 1
Штутгарт2 тайм
Фрайбург
1 - 0 1 0
Хайденхайм2 тайм
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
Унион2 тайм
Боруссия М
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
19:00
ЛансНе начат
Лилль
21:00
ГаврНе начат
Сент-Этьен
23:05
РеннНе начат

Кубок Англии

Новости
Лейтон Ориент
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Лидс
0 - 2 0 2
МиллуоллЗавершен
Уиган
0 - 1 0 1
Фулхэм1 тайм
Эвертон
0 - 2 0 2
Борнмут1 тайм
Саутгемптон
0 - 0 0 0
Бернли1 тайм
Престон Норт Энд
0 - 0 0 0
Уиком Уондерерс1 тайм
Сток Сити
1 - 2 1 2
Кардифф1 тайм
Ковентри
1 - 2 1 2
Ипсвич1 тайм
Бирмингем
20:45
НьюкаслНе начат
Брайтон
23:00
ЧелсиНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
Арабиан ФэлконсЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
ЖенисЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Локомотив
2 - 0 2 0
УрартуЗавершен

Агент Гоцука - о продлении контракта с "Пари НН": все разговоры отложены до лета

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Пари НН" Кирилла Гоцука, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Пари НН"
"Пока диалога не было. Все разговоры отложены до лета. Сейчас команда должна решить свои задачи, а потом уже будут все разговоры", - цитирует Талаева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Кирилл Гоцук провел за "Пари НН" во всех турнирах 19 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 750 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.

После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 16-ю набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится