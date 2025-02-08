"Пока диалога не было. Все разговоры отложены до лета. Сейчас команда должна решить свои задачи, а потом уже будут все разговоры", - цитирует Талаева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Кирилл Гоцук провел за "Пари НН" во всех турнирах 19 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 750 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 16-ю набранными очками.
Агент Гоцука - о продлении контракта с "Пари НН": все разговоры отложены до лета
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Пари НН" Кирилла Гоцука, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Пари НН"