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Канчельскис: "Cпартак" и "Манчестер Юнайтед" переживают схожие ситуации

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил кризисные ситуации, в которых оказались манкунианцы и московский «Спартак».
Фото: IMAGO
«Спартак» и «Манчестер Юнайтед» во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе. «Юнайтед» даже может не попасть в еврокубки в этом году. Со «Спартаком» всё сложнее.

Если клуб считает, что третье место для него – это норма, то у него всё в порядке. Раньше «Спартак» боролся только за первое место, а вторая строчка воспринималась как неудача. Сейчас всё могло немного измениться. Ситуация у этих команд точно схожая», – заявил Канчельскис Metaratings.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» и «Спартак» занимают лидирующие позиции в своих чемпионатах — Английской Премьер-Лиге и Российской Премьер-Лиге — по количеству выигранных титулов. Однако за последние 20 лет «Спартак» лишь однажды становился чемпионом — в сезоне-2016/17. В последний раз «красные дьяволы» побеждали в Английской Премьер-лиги 12 лет назад, в сезоне-2012/13.

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