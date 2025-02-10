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Мохеби: когда Осипенко перейдет в "Ювентус", попрошу, чтобы меня тоже порекомендовал

Вингер "Ростова" Мохаммад Мохеби отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева, который считает, что Максим Осипенко подошел бы туринскому "Ювентусу".
Фото: ФК "Ростов"
"Помощник Карпина в сборной Николай Писарев сказал, что Осипенко способен заиграть в Турине? Ха-ха! Что ж, пожалуй, когда он перейдет в "Ювентус", позвоню ему и попрошу, чтобы меня тоже порекомендовал", - цитирует Мохеби "СЭ".

Мохаммад Мохеби, играющий на позиции левого крайнего форварда, перебрался в "Ростов" из португальской "Санта-Клары" летом 2023 года. Контракт 26-летнего иранца рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне вингер записал на свой счет 4+3 по системе гол плюс пас в 14 матчах за ростовскую команду в чемпионате и Кубке России.

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