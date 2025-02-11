При переходе форварда в АЕК в 2020 году была предусмотрена компенсация израильскому клубу при следующем трансфере игрока. Кроме того, «Бейтар» ранее столкнулся с финансовыми разногласиями с Гарсией, и осенью прошлого года ФИФА обязала выплатить футболисту 1,2 миллиона евро.
«Да, это правда. Ту сумму, которую мы должны были выплатить игроку по решению ФИФА, мы выплатили. Компенсацию от АЕКа, о которой договаривались при переходе Гарсии, получили. В итоге остались в плюсе примерно на € 1,5 млн», — цитирует Коэна «Чемпионат».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что по условиям соглашения между АЕКом и «Бейтаром» израильский клуб должен был получить 3 миллиона евро с продажи Гарсии.
Напомним, что 7 февраля «Спартак» объявил о переходе 27-летнего нападающего из греческого АЕКа. Сумма сделки составила около 18,7 миллиона евро, что стало самой крупной покупкой в истории московского клуба.
В "Бейтаре" раскрыли сумму, полученную за трансфер Ливая Гарсии в "Спартак"
Спортивный директор иерусалимского «Бейтара» Альмог Коэн рассказал о финансовых деталях сделки между клубом и греческим АЕКом по перепродаже нападающего Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"