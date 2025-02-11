Армейцы уступили «быкам» со счетом 1:2 в матче за третье место на Зимнем кубке РПЛ. Глебов появился на поле во втором тайме, но в концовке встречи получил удар по ноге от Юрия Газинского, за что соперник был наказан желтой карточкой. Первоначально у футболиста заподозрили перелом лодыжки.
Со мной всё уже более?менее обошлось. Немного могу наступать на ногу, скоро будем обследоваться и всё будет ясно. Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Жаль, что проиграли, но как говорится, без поражений не бывает побед, — заявил Глебов в своем Telegram-канале.
Кирилл Глебов в текущем сезоне сыграл 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забив один мяч. По данным Transfermarkt, текущая стоимость 19-летнего вингера составляет 700 тысяч евро.
17 февраля ЦСКА проведёт товарищеский матч с воронежским «Факелом». А 22 февраля армейцы сыграют с «Крыльями Советов».
Глебов сообщил о состоянии здоровья после травмы в матче с "Краснодаром"
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Фото: ФК ЦСКА