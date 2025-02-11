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Полузащитник "Динамо" Макаров может продолжить карьеру в чемпионате Турции

По информации СМИ, турецкие "Гезтепе" и "Эюпспор" заинтересованы в услугах полузащитника московского "Динамо" Дениса Макарова.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Сообщается, что футболист недоволен малым количеством игрового времени в составе бело-голубых, поэтому рассчитывает продолжить карьеру в другой команде на правах аренды.

Полузащитник Денис Макаров выступает за московское "Динамо" с августа 2021 года, когда его за 7,5 млн евро выкупили у казанского "Рубина". Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро.

В текущем сезоне Макаров в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах (в среднем, 44,2 мин. за игру), в которых забил 3 гола, отдал 5 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки.

Источник: Sport24

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